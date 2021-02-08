Госказначейство подтвердило поступления 23,4 миллиона гривень от выдачи первой лицензии на игорный бизнес — меньше, чем ожидалось ранее.

Об этом в Facebook сообщил председатель Комиссии по регулированию игорного бизнеса и лотерей Иван Рудый.

— Действительно историческое событие. Шесть дней назад было принято решение о выдаче первой лицензии. А уже сегодня - казначейство подтвердило получение оплаты в размере 23,4 млн гривень, — сообщил Иван Рудый.

Ожидалось, что за лицензию ООО «СПЕЙСИКС» (ТМ «Космолот») должна будет уплатить 39 млн грн согласно ст. 53 с учетом п. 3 Заключительных и переходных положений Закона Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

Закон предусматривает, что лицензия на проведение азартных игр в казино выдается регулятором на 5 лет, а размер платы за лицензию — 6500 минимальных зарплат. С 1 января 2021 года установлен размер минимальной зарплаты в Украине — 6000 гривен. Поэтому плата за лицензию должна была составлять 39 млн грн.

Напомним, в конце пришлого года полиция закрыла два игорных заведения в центре Николаева.