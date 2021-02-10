Об этом пишет BBC со ссылкой на исследование Кембриджского университета.

Исследователи выяснили, что на добычу Bitcoin уходит примерно 121,36 тераватт-часов (ТВт-ч) в год. Это больше, чем потребляет Аргентина (121 ТВт-ч), Нидерланды (108,8 ТВт-ч) или Объединенные Арабские Эмираты (113,20 ТВт-ч).

Однако это количество электроэнергии все еще меньше, чем потребляют включенные, но неактивные домашние устройства в США.

Энергия, которую использует эта криптовалюта, может питать все электрочайники в Великобритании в течение 27 лет. Кембриджские исследователи отмечают, что потребности Bitcoin не упадут, если стоимость криптовалюты не снизится.

Напомним, компания Tesla вложила $1,5 миллиарда долларов в криптовалюту биткоин.