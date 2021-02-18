Фирма «Центральный 1» победила в аукционе на уход за скверами имени 68-ми героев-десантников и около Николаевской ОГА за 2,6 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, Департамент трижды объявлял тендер по санитарной очистке, обрезке, сносу деревьев, выкашиванию газонов, уходу за зелеными насаждениями и многолетними цветами на объектах благоустройства в сквере имени 68 Десантников и сквере у здания облгосадминистрации с ожидаемой стоимостью работ в 3 миллиона 420 тысяч гривен.

В соответствии с тендерным заданием, подрядчик должен будет на протяжении 2021 года производить очистку территории от грязи и мусора, очистку дорожек и ступенек от снега и льда, производить уборку опавшей листвы, производить формовочную обрезку деревьев, удаление сухих веток и деревьев, уход за зелеными насаждениями, полив газонов и ряд других видов работ.

Участие в торгах приняли: компания «Центральный 1», которая запросила за выполнение работ 2 миллиона 681 тысячу 590 гривен, предпринимательница Алена Замроцкая запросившая 2 миллиона 681 тысячу 600 гривен, а также предприниматель Иван Негура, которая согласилась выполнять предусмотренные работы за 2 миллиона 685 тысяч 300 гривен.

В итоге победу одержала компания «Центральный 1», так как сделала наиболее выгодное предложение. Именно с не чиновники могут заключить договор.

Алексей Пелипас и Владислав Чайка

Отметим, что согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, ООО «Центральный - 1» было зарегистрировано в 2007 году в Николаеве, на улице Шнеерсона 4/4. Учредителями предприятия является николаевский бизнесмен Алексей Пелипас, его супруга Татьяна Глонза и его бизнес-партнер Владислав Чайка. ООО Центральный - 1 предоставляет широкий спектр услуг, среди которых: штукатурные работы, работы по покрытию полов и облицовке стен, малярные и стекольные работы, прочие отделочные работы, кровельные работы, комплексное обслуживание объектов (основной), прочие виды услуг по уборке, деятельность по благоустройству; ландшафтное планирование, прочие виды вспомогательного обслуживания хозяйственной деятельности, не включенные в другие категории, неспециализированная оптовая торговля.

Напомним, Администрация Ингульского района отдаст больше 6 миллионов гривен за уборку тротуаров от грязи, листьев и снега николаевскому бизнесмену Алексею Пелипасу и его партнеру депутату горсовета Владиславу Чайке.