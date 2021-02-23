Служба автомобильных дорог Николаевщины отремонтирует еще два моста в области за 99,2 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники объявили тендер по капитальному ремонту моста на 169 + 243 километре автомобильной дороги общего пользования государственного значения Р-75 Контрольно-пропускной пункт «Тимкове» — Балта — Первомайск — Доманевка — Александровка с ожидаемой стоимостью работ в 34 миллиона 719 тысяч 774 гривны.

Второй тендер был объявлен по капитальному ремонту моста на 93 + 357 километре автомобильной дороги общего пользования государственного значения Т-15-06 Николаев — Доманевка — Березки ожидаемой стоимостью работ в 64 миллиона 515 тысяч 769 гривен.

Предполагается, что за эту сумму подрядчик до 15 ноября 2021 года должны будут демонтировать старые конструкции моста, отремонтировать дорожное покрытие на съездах с моста, обустроить новые опоры и сами конструкции нового моста, установить дорожные знаки и нанести дорожную разметку. При этом элементы моста должны иметь гарантийный срок службы от 100 до 20 лет.

Напомним, Служба автомобильных дорог Николаевщины ранее объявила тендеры по ремонту трех мостов в области за 125,3 миллиона гривен.