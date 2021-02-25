Директор антикоррупционного департамента Николаевского горсовета Андрей Ермолаев заявил, что депутаты «ОПЗЖ» помогают предпринимателям продлевать аренду земли под будками и киосками.

Об этом сообщается на странице Департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции в Facebook.

Андрей Ермолаев отметил, что владелец киоска на остановке «Адмиральская» пытался через депутатов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» продлить аренду под ним, а теперь затягивает суды по сносу.

— Ккакой-то буйной фантазией была создана чудо-конструкция: обшарпанная будка стоит под навесом остановки. Пользуясь близостью к депутатам ОП-ЗЖ, хозяева пытались решить вопрос и поэтому на сессии горсовета расторжение договора аренды было одобрено минимальным количеством голосов. Кроме того, они еще и затягивают процесс через суды. Опять же, при наличии покровителей из ОП-ЗЖ, экс-членов «Партии регионов», пытаются через комиссию оказать давление, чтобы сделать «вечными» другие свои объекты по городу. Верю, что законность победит Николаев будет становиться красивее. Хотелось бы, конечно, быстрее, — сказал Андрей Ермолаев.

Напомним, что земельный участок площадью 22 кв.м, расположенный на пересечении улицы Пушкинской и улицы Адмиральской был передан в аренду ЧП «Вест-СВ» в 2005 году для обслуживания комплекса остановки. По факту на этом месте был установлен торговый киоск, в котором продают табачные изделия и другие товары.

Департамент архитектуры не рекомендовал возобновлять аренду этого участка в связи с нарушением Государственных строительных норм, которые касаются запрета размещать сооружения торгового назначения в составе остановок общественного транспорта.

2 февраля горсовет Николаева проголосовал за отказ в продлении аренды земельного участка площадью 22 для обслуживания остановочного комплекса по улице Пушкинской на углу с улицей Адмиральской ЧП «Вест-СВ».