Горсовет Николаева проголосовал за отказ в продлении аренды земельного участка площадью 22 для обслуживания остановочного комплекса по улице Пушкинской на углу с улицей Адмиральской ЧП «Вест-СВ».

Такое решение было принято в ходе «земельной» сессии во вторник, 2 февраля, передает корреспондент НикВести.

Мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что на этом месте город хочет сделать парковочный карман, который разгрузит Пушкинскую и уменьшит поток машин.

Перед голосованием аппарату горсовета представители «ОПЗЖ» передали решение суда, которым горсовету Николаева запретили предпринимать действия, направленные на демонтаж киоска на остановке по улице Адмиральской, принадлежащему ЧП «Вест-СВ». Решение вступило в силу 21 декабря 2020 года.

Несмотря на это, горсовет большинством голосов отказали предприятию в продлении аренды. «За» проголосовали 28 депутатов, 2 — «против», 3 — воздержались и 16 не голосовали.

В Департаменте внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции горсовета отреагировали на решение.

«Спасибо депутатам, которые поддержали решение не продлевать аренду остановочному комплексу на Адмиральской, который давно уже является одиозным. На этом месте сделаем новую остановку для людей, а не для киоска. А если позволят технические условия, то и заездной карман, который уменьшит поток машин. Радуюсь, что делаем Николаев комфортным вместе!», — отметил Андрей Ермолаев, директор департамента.

Также в департаменте отметили, что в новом созыве горсовета «нашлись люди, которые встали на защиту МАФа, а не на сторону николаевцев». Также сообщили, что горсовет будет обращаться в суд, чтобы демонтировать киоск.

«На сессию принесли постановление суда, запрещающее совершать действия, направленные на демонтаж или создание препятствий в использовании остановочного комплекса, принадлежащего ЧП «ВЕСТ-СВ». Поэтому пришлось голосовать только за НЕпродление аренды. Вопрос демонтажа будет рассматриваться в суде. На этой остановке должен быть заездной карман для остановки общественного транспорта, а также новенький остановочный комплекс. Теперь снова николаевцам придется ждать. Хотя маленькая победа уже за нами!», — резюмировали там.

Напомним, что земельный участок площадью 22 кв.м, расположенный на пересечении улицы Пушкинской и улицы Адмиральской был передан в аренду ЧП «Вест-СВ» в 2005 году для обслуживания комплекса остановки. По факту на этом месте был установлен торговый киоск, в котором продают табачные изделия и другие товары.

Департамент архитектуры не рекомендует возобновлять аренду этого участка в связи с нарушением Государственных строительных норм, которые касаются запрета размещать сооружения торгового назначения в составе остановок общественного транспорта.