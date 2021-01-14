Николаевский горсовет рассмотрит возможность демонтажа киоска, перекрывшему остановку на углу улицы Пушкинской и улицы Адмиральской.

Об этом свидетельствует соответствующий проект решения, опубликованный на официальном сайте мэрии Николаева.

Земельный участок площадью 22 кв.м, расположенный на пересечении улицы Пушкинской и улицы Адмиральской был передан в аренду ЧП «Вест-СВ» в 2005 году для обслуживания комплекса остановки. По факту на этом месте был установлен торговый киоск, в котором продают табачные изделия и другие товары.

Департамент архитектуры не рекомендует возобновлять аренду этого участка в связи с нарушением Государственных строительных норм, которые касаются запрета размещать сооружения торгового назначения в составе остановок общественного транспорта.

В случае принятие сессией городского совета этого решения ЧП «Вест-СВ» обязано будет освободить земельный участок и вернуть его городу.

В документе говорится, что земельная комиссия городского совета рассмотрела проект решения на своем заседании и рекомендовала согласовать его.

Примечательно, что в декабре 2020 года ЧП «Вест-СВ» подало иск к мэрии Николаева в Хозяйственный суд Николаевской области относительно бездействия городского совета в вопросе продления договора аренды земельного участка под обслуживание остановочного комлпекса по улице Пушкинской на пересечении с улицей Адмиральской. С целью обеспечение иска компания просила суд запретить мэрии Николаева предпринимать действия, направленные на демонтаж или предпринимать действия, которые создают преграды в использовании истцом остановочного комплекса на улице Пушкинской на пересечении с улицей Адмиральской.

Руководствуясь статьей 136, статьями 137 и 234 ХПК Украины, суд удовлетворил иск ЧП «Вест-СВ» и запретил горсовету Николаева предпринимать действия, направленные на демонтаж киоска на остановке по улице Адмиральской, принадлежащему ЧП «Вест-СВ». Решение вступило в силу 21 декабря 2020 года.

Согласно данным Министерства юстиции Украины, учредителем и директором ЧП «Вест-СВ» является Жихарев Сергей Владимирович. Предприятие зарегистрировано по проспекту Корабелов, 4.

Напомним, в Николаеве на Космонавтов, 128 и 3 Слободской демонтировали два незаконно установленных киосков.