В Николаеве на Космонавтов, 128 и 3 Слободской демонтировали два незаконно установленных киосков.

Об этом сообщается на странице Департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета в Facebook.

Как рассказал директор антикоррупционного департамента Андрей Ермолаев, киоск на Космонавтов, 128 был установлен без разрешительных документов. Кроме этого, учитывая размер киоска, его пришлось сносить с помощью спецкрана, после чего перевозить тралом.

— Настоящая спецоперация по уборке МАФа состоялась на Космонавтов, 128. Огромный контейнер по продаже овощей и фруктов пришлось убирать спецкраном и перевозить тралом. Я могу понять, когда предприниматель хочет угодить жителям и торговать где-то поблизости их дома. Но он собирает подписи, документы, вопрос выносится на исполком. А приехать, бросить возле дома сооружение — это людей не уважать, - сказал Андрей Ермолаев.

По его словам, второй кисок, который был расположен на 3 Слободской, владелец установил повторно, спустя 8 месяцев после его первого демонтажа.

— Подобная судьба постигла киоск на 3 Слободской. Его тоже установил смелый, но непрозорливий предприниматель. Не просто установил, а решил вернуть на прежнее место через 8 месяцев после первого демонтажа. Такая себе охота на земельные участки: затаиться, переждать, неожиданно напасть... Хотелось бы, чтобы люди поняли бесперспективность такой тактики и прекратили пытаться незаконно захватить землю города, - сказал Андрей Ермолаев.

Напомним, что Департамент архитектуры Николаевского горсовета готовит документы на демонтаж 400 рекламных конструкций в городе.