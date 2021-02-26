В 2020 году Николаевская область больше всего экспортировала товаров в РФ, Китай и Индию, а импортировала из Китая, Турции и Польши.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики в Николаевской области.

В целом объемы экспорта составили 2,2 миллиарда долларов, что на 4,5% больше чем в 2019 году. Объемы импорта — 791,2 миллиона — это на 20% меньше, чем в 2019-м.

Больше всего Николаевская область экспортировала в:

Российскую Федерацию — на 476,5 миллиона долларов (на 11% меньше чем в 2019);

Китай — 235,3 миллиона (на 30% больше);

Индию — 169,9 (на 54% больше);

Турция — 159,7 (на 16% меньше);

Египет — 137,5 (на 4% больше).

Импортировала Николаевщина больше всего товаров из:

Китая — на 99,5 миллионов долларов;

Турции — 59, 6;

Польша — 46,5;

Германия — 33,3;

США — 33,3;

Что касается товарной структуры, Николаевская область больше всего продавала:

продукты растительного происхождения — на сумму 1,3 миллиарда долларов, из которых 1 миллиард — зерновые (почти на том же уровне что и в 2019 году);

продукты химотрасли — 476,7 миллиона;

масленичные культуры, жиры и масло — 149 миллионов (в три раза больше, чем в 2019);

готовые пищевые продукты — 120,6 миллиона (на 65% больше);

продукты животноводства — 20,6 миллиона, львиная доля — яйца и мед;

Импортировала Николаевщина больше всего:

минеральные продукты (преимущественно руды, шлак и зола) — на 256,9 миллиона долларов;

готовые продукты питания — 63,8 миллиона;

полимеры и пластмасса — 35,3 миллиона;

продукты химпромышленности — 33,8;

продукты растительного происхождения — 15 миллионов (в основном овощи и фрукты).

Ранее сообщалось, что экспорт услуг Украиной в секторе информационных услуг достиг 5 миллиардов долларов в год.