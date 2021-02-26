В 2020 году Николаевская область больше всего экспортировала товаров в РФ, Китай и Индию, а импортировала из Китая, Турции и Польши.
Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики в Николаевской области.
В целом объемы экспорта составили 2,2 миллиарда долларов, что на 4,5% больше чем в 2019 году. Объемы импорта — 791,2 миллиона — это на 20% меньше, чем в 2019-м.
Больше всего Николаевская область экспортировала в:
Импортировала Николаевщина больше всего товаров из:
Что касается товарной структуры, Николаевская область больше всего продавала:
Импортировала Николаевщина больше всего:
Ранее сообщалось, что экспорт услуг Украиной в секторе информационных услуг достиг 5 миллиардов долларов в год.
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В 2020 году Николаевская область больше всего экспортировала товаров в РФ, Китай и Индию, а импортировала из Китая, Турции и Польши.
Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики в Николаевской области.
В целом объемы экспорта составили 2,2 миллиарда долларов, что на 4,5% больше чем в 2019 году. Объемы импорта — 791,2 миллиона — это на 20% меньше, чем в 2019-м.
Больше всего Николаевская область экспортировала в:
Импортировала Николаевщина больше всего товаров из:
Что касается товарной структуры, Николаевская область больше всего продавала:
Импортировала Николаевщина больше всего:
Ранее сообщалось, что экспорт услуг Украиной в секторе информационных услуг достиг 5 миллиардов долларов в год.