Дендропарка «Дружба», фото: Свидок Инфо

Департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается потратить 3,3 миллионов гривен на содержание дендропарка «Дружба» в Корабельном районе.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники дважды объявляли тендер по содержанию дендропарка на ожидаемую сумму в 4 миллиона 70 тысяч гривен.

Предполагается, что за эту сумму подрядчик до конца 2021 года должен будет очищать территорию парка, обрезать и ухаживать за деревьями, поливать и ухаживать за зелеными насаждениями, ухаживать за газонами, а также выполнять ряд других видов работ.

Участие в торгах приняло два предпринимателя: Иван Негура, который запросил за выполнение работ 3 миллиона 389 тысяч 500 гривен, а также Алексей Гассан, который предложил выполнить запланированные работы за 3 миллиона 390 тысяч гривен.

В итоге тендерный комитет принял решение отдать победу первому участнику и предложил Ивану Негуре заключить договор.

Отметим, что ранее помощники депутата Николаевского городского совета от партии «Европейская солидарность» Аллы Ряжских заявили о подозрениях в адрес чиновников Департамента ЖКХ о попытке растратить деньги на уходе за парком «Дружба».

Активисты поделили территорию парка на несколько участков и подсчитали какое точное количество хвойных и лиственных деревьев растет на каждом из них. После проведенных подсчетов оказалось, что в парке растет около 12 тысяч 400 деревьев, 1 тысяча 360 из которых являются хвойными видами. Как оказалось данные цифры не совпадают с заявленными в техническом задании по обслуживанию данного парка.

Так, Департамент ЖКХ указал, что подрядчик должен будет ухаживать за территорией парка на которой по данным чиновников растет всего 2000 лиственных деревьев, и 189 хвойных. При этом активисты также обратили внимание на то, что в части ухода за деревьями подрядчик в основном должен будет производить их формовочную и санитарную обрезку.