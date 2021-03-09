На стационарное лечение пациентов с COVID-19 в 2020 году было потрачено 11 миллиардов гривен, на лечение одного пациента было потрачено 45 тысяч гривен бюджетных средств.

Об этом сообщил и.о. главы Национальной службы здоровья Украины Андрей Виленский, пишет Интерфакс-Украина.

— Мы потратили на стационарное лечение пациентов с COVID-19 11 млрд грн. За эти средства в стационаре в 2020 году пролечились 250 тысяч пациентов, то есть на одного пациента государство выделило и заплатило 45 тысяч гривен. Это большие средства. Это не в интенсивной терапии, а в стационаре, - сказал он.

Андрей Виленский уточнил, что «расходы могут быть разными».

— Если больной просто в стационаре, то расходы на его лечение могут составлять 2-10 тысяч гривен, а если в интенсивной терапии или реанимации - 100 тысяч гривен. Но в среднем это 45 тысяч гривен, - сказал он.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Максим Степанов недоволен темпами вакцинации против коронавируса в Украине. Чтобы ускорить их, 9 марта собирает селекторное совещание с руководителями регионов.

С начала вакцинации от коронавируса в Украине привили 19 118 человек, при этом зафиксировано 185 сообщений о побочных действиях, однако речь ни в одном случае не шла о тяжелых последствиях.