Фонд социального страхования Украины предупреждает о задержке выплат больничных и декретных.

Об этом говорится на сайте учреждения.

— Фонд социального страхования Украины выплачивает больничные и декретные в полном объеме. Мы делаем все возможное, чтобы вы получили помощь как можно быстрее, однако сегодня есть задержки в сроках финансирования, — говорится в сообщении.

В Фонде отметили, что на сегодняшний день задержка составляет 21 рабочий день или 1,8 млрд грн, а также непрофинансированы заявления-расчеты на сумму 0,8 млрд грн, срок оплаты которых составляет 10 рабочих дней в соответствии с законодательством.

Имеющаяся задолженность была накоплена Фондом в декабре из-за резкого роста расходов.

В ведомстве сообщили, что задержки с выплатами связаны с дополнительной нагрузкой, которую Фонд получил из-за пандемии — существенно выросли расходы по больничным, также на них было возложено финансирование самоизоляции украинских работников, страховые выплаты медикам и т. д. Например, в декабре 2020 года Фонд принял на оплату больничные на сумму 2,4 млрд грн — на 1,5 млрд грн больше, чем в декабре 2019-го (0,9 млрд грн).

Ранее сообщалось, что семьям погибших от COVID-19 медиков направили более 1,5 миллиона гривен страховых выплат. Их профинансировал Фонд социального страхования.