Николаевский судостроительный завод «Океан» получил нового генерального директора — им стал Сергей Гурской. Также на предприятии создали Наблюдательный совет, главой которого стал Виктор Цоклан.

Об этом сообщил бизнесмен, владелец завода Василий Капацына на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что в 2020 году коллектив предприятия окончательно отстоял законное право на завод, а сегодня перед ним стоят новые задачи — по наращиванию объемов производства и возвращении лидирующих позиций в отрасли.

В связи с этим, было принято решение создать новый руководящий орган — Наблюдательный совет, на который возложили задачи стратегического планирования, развития международных отношений, привлечения инвестиций, а также партнерских программ.

«И я рад сообщить, что председателем наблюдательного совета будет человек с огромным опытом работы на государственной службе и в бизнесе, заслуженный юрист Украины, знаток международного права и внешнеэкономической деятельности, лидер с безупречной репутацией — Виктор Иванович Цоклан. Виктор Иванович говорит: «Когда-то Николаев был закрытым городом. Сейчас мы должны открыть его для европейского судоходства». В ближайшее время Наблюдательный совет сосредоточится на стратегии развития, внешнеэкономической деятельности, и обеспечении государственно-частного партнерства в оборонной отрасли», — написал Василий Капацына.

Также он сообщил, что генеральным директором «Океана» назначен Сергей Гурской, которого бизнесмен назвал «корабелом нового поколения». Сам Василий Капацына остается главным инвестором предприятия.

«Я верю, что опыт и энергия Сергея Васильевича вернут «Океан» на лидерские позиции. Пожелаем Виктору Ивановичу и Сергею Васильевичу сил и успехов! Я остаюсь главным инвестором завода «Океан» — крупнейшего судостроительного предприятия Украины. Николаев — городом корабелов. Украина — морской державой. Все будет Океан!», — резюмировал он.

Как известно, Верховный суд Украины признал законность аукциона по продаже имущества Николаевского судостроительного завода «Океан», который состоялся 3 декабря 2018 года.

Ранее на судостроительном заводе «Океан» рассказали о результатах работы за прошедший 2020 год. Также сообщалось, что на «Океане» внедрили «цифровую верфь».