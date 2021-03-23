Канадская художница Криста Ким продал свой виртуальный дом за полмиллиона долларов.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина»,

Лот был представлен в виде невзаимозаменяемого токена (NFT). Это уникальная запись в блокчейне, подтверждающая право на владение виртуальным активом. Именно эта технология помогла совсем недавно активизировать продажу виртуального искусства.

Виртуальный дом под названием Mars House продали за криптовалюту, а именно за 288 ETH (сейчас это около $530 тысяч). Вместе с домом Ким передала покупателю NFT. По ее словам, новый владелец может загрузить файл в специальные программы виртуальной или дополненной реальности, чтобы ознакомиться с недвижимостью лучше.

Художница спроектировала дом во время самоизоляции в первую волну пандемии коронавируса. Дом расположен в декорациях Марса и выполнен в духе минимализма: прозрачные стены, немного футуристической мебели и бассейн.

«Я хочу, чтобы это пространство продемонстрировало мою страсть к медитативному дизайну, с новым определением авангардной роскоши для цифровой эпохи», — отметила Криста Ким.

Автор проекта уверена, что вскоре VR-технологии и дополненная реальность станет частью повседневной жизни людей. Свою виртуальную недвижимость она назвала «следующим поколением NFT-искусства». Ким считает, что цифровые произведения искусства будут иметь большую популярность — возможно, они станут новым методом самовыражения и заменят людям татуировки.

Ранее николаевский дизайнер Александр Ермолаев, создавший из кубиков LEGO ряд достопримечательностей города, показал очередную работу — модель старой трамвайной подстанции, что на улице Соборной.