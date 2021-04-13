Морские порты Украины в марте 2021 года сократили перевалку масличных на 67%. Однако при этом порт «Николаев» является лидером по объемам перевалки масличных и продуктов переработки на экспорт.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга информационно-аналитического агентства «АПК-Информ».

Отмечается, что украинские порты перегрузили на экспорт 683 тысяч тонн масличных и продуктов их переработки против 1,02 миллиона тонн в феврале.

Основной объем экспорта по итогам марта традиционно сформировали отгрузки подсолнечника и продуктов переработки, которые составили 638 тысяч тонн. Они демонстрируют такую динамику:

отгрузки подсолнечного масла сократились на 18,9% — до 344 тысяч тонн;

перевалка шрота снизилась в 1,7 раза — до 263 тысяч тонн.

отгрузка семян увеличилась в 1,7 раза — до 31 тысячи тонн.

Экспорт сои и продуктов переработки в марте составил 37 тысяч тонн, что в 3,6 раза ниже показателя месяцем ранее. Отгрузки семян сои снизились в 3,8 раза — до 34 тысяч тонн. Шрота перевалено 3 тысячи тонн, что соответствует показателю предыдущего месяца. Отгрузки масла не осуществлялись.

Семян рапса отгружено 8 тысяч тонн, тогда как в феврале отгрузки рапса и продуктов переработки не осуществлялись.

Ключевыми направлениями отгрузок украинских масличных и продуктов переработки по итогам марта стали Китай — 212,5 тысяч тонн, Индия — 151,1 тысяч тонн и Турция — 56 тысяч тонн.

С начала 2020-2021 маркетингового года (июль 2020 — июнь 2021) лидером по объемам перевалки масличных и продуктов переработки на экспорт является порт «Николаев» — 3,7 миллиона тонн. Второе место занимает порт «Черноморск» — 1,8 миллиона тонн, на третьем месте порт «Южный» — 1,04 миллиона тонн.

Минэкономики прогнозирует, что в 2020-2021 МГ экспорт масличных культур снизится по сравнению с прошлым МГ на 26,2% — до 4,19 миллиона тонн.

Напомним, QTerminals подтвердила инвестицию в размере 140 миллионов долларов в порт «Ольвия».