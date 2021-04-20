Во вторник, 20 апреля, планово-бюджетная комиссия Николаевского горсовета попросила управление охраны здоровья горсовета предоставить им информацию о количестве медработников, которые теоретически попадают под категорию получателей будущей муниципальной ежемесячной надбавки к заработной плате.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Также этот вопрос предложили отработать и Департаменту финансов горсовета. Предложил соответствующий проект решения глава фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаевском горсовете Артем Ильюк.

Он рассказал, что, например, в Виннице, муниципальная надбавка врачам составляет 15 тысяч гривен, специалистам с базовым медицинским образованием – 10 тысяч гривен, а младшим медсестрам – 8 тысяч гривен.

Глава постоянной комиссии Федор Панченко сразу предложил «не терять время» и обратиться в управление охраны здоровья городского совета Николаева, чтобы они «все обсчитали, а также предоставили информацию и свои мысли по данному поводу».

— Мы должны получить информацию от профильных чиновников, какое финансирование можем физически получить, - резюмировал Федор Панченко.

По состоянию на вторник, 20 апреля, в населенных пунктах Николаевской области зарегистрировано 404 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 15 человек умерло от последствий коронавируса.