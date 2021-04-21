Соединенные Штаты Америки предоставят Украине финансовую помощь в различные секторы экономики на 155 миллионов долларов.

Об этом информирует посольство США в Украине.

Их 155 миллионов долларов: 34 уйдут на поддержки экономики и улучшения качества жизни украинцев (восстановление Украине после пандемии COVID-19 путем улучшения качества основных медицинских услуг, повышение прозрачности и расширение экономических возможностей в энергетике, сельском хозяйстве и финансовой отрасли, чтобы способствовать росту доверия со стороны инвесторов, оказание помощи в развитии земельного рынка как двигателя экономического роста и притока инвестиций в аграрный сектор), 14 миллионов выделят на противодействие коррупции, 63 миллиона – в военную сферу, а 44 для «укрепления и процветания демократии»‎.

Напомним, чиновники США разрабатывают план передачи Украине оружия в случае нападения России, но эти меры пока не утверждены президентом Джо Байденом.