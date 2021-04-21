Вчера, 20 апреля, Служба автомобильных дорог Николаевской области объявила тендер на ремонт 25 км трассы Т-15-15 Федоровка — Рыбаковка — база отдыха «Луговое».

Согласно информации портала публичных закупок «Prozorro», предполагаемая стоимость работ — 660 миллионов 888 тысяч 529 гривен.

Конечный срок подачи заявок — 24 мая. Аукцион по определению подрядчика назначен на 29 июня.

— Качественная и безопасная дорога соединит курортные села с трассой международного значения М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск и поможет открыть многим украинцам замечательные места на юге Николаевской области, — отметили в Службе автомобильных дорог.

Ранее сообщалось, что дорожники возобновили ремонтные работы на двух участках трассы Т-15-07 «Николаев — Парутино — Очаков — база отдыха «Черноморка».