Вслед за введением пошлины на импортные розы, Межведомственная комиссия по международной торговле установила специальную пошлину 35% на импорт ряда транспортных средств из Беларуси до прекращения дискриминации украинских автомобилестроителей на белорусском рынке.

Об этом говорится в сообщении МКМТ, обнародованном в правительственной газете Урядовий кур'єр 22 апреля.

Согласно ему, Комиссия 16 апреля рассмотрела представленные Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства материалы по установлению фактов дискриминационных и недружественных действий со стороны Беларуси относительно законных прав и интересов украинских предприятий автомобилестроения и применения адекватных мер.

По результатам рассмотрения указанных материалов было установлено, что правительство Беларуси создало искусственные барьеры в отношении импортируемых из Украины колесных транспортных средств в виде утилизационного сбора и неравных условий участия в государственных закупках, в результате чего затрудняется доступ продукции украинских предприятий на рынок Беларуси.

Исходя из этого, МКМТ приняла решение в качестве адекватной меры в ответ ввести специальную пошлину в отношении импорта в Украину товаров, происхождением из Беларуси: моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек и более; для перевозки грузов с поршневым дизельным или полудизельным двигателем с массой от 5 тонн; отдельные моторные транспортные средства специального назначения (автомобили грузовые для аварийного ремонта, автокраны, автомобили уборочные для дорог, автомобили поливомоечные, автомобили-мастерские, автогидроподъемники).

Размер ставки специальной пошлины составляет 35% от таможенной стоимости.

Спецпошлина применяется с момента вступления в силу решения Комиссии и до установления факта прекращения Беларусью дискриминационных и недружественных действий в отношении Украины.

При этом импорт в Украину товара без сертификата о происхождении и в случае невозможности определения его происхождения осуществляется с уплатой этой спецпошлины.

Решение Комиссии вступает в силу через 10 дней со дня опубликования.

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