Вслед за введением пошлины на импортные розы, Межведомственная комиссия по международной торговле установила специальную пошлину 35% на импорт ряда транспортных средств из Беларуси до прекращения дискриминации украинских автомобилестроителей на белорусском рынке.
Об этом говорится в сообщении МКМТ, обнародованном в правительственной газете Урядовий кур'єр 22 апреля.
Согласно ему, Комиссия 16 апреля рассмотрела представленные Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства материалы по установлению фактов дискриминационных и недружественных действий со стороны Беларуси относительно законных прав и интересов украинских предприятий автомобилестроения и применения адекватных мер.
По результатам рассмотрения указанных материалов было установлено, что правительство Беларуси создало искусственные барьеры в отношении импортируемых из Украины колесных транспортных средств в виде утилизационного сбора и неравных условий участия в государственных закупках, в результате чего затрудняется доступ продукции украинских предприятий на рынок Беларуси.
Исходя из этого, МКМТ приняла решение в качестве адекватной меры в ответ ввести специальную пошлину в отношении импорта в Украину товаров, происхождением из Беларуси: моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек и более; для перевозки грузов с поршневым дизельным или полудизельным двигателем с массой от 5 тонн; отдельные моторные транспортные средства специального назначения (автомобили грузовые для аварийного ремонта, автокраны, автомобили уборочные для дорог, автомобили поливомоечные, автомобили-мастерские, автогидроподъемники).
Размер ставки специальной пошлины составляет 35% от таможенной стоимости.
Спецпошлина применяется с момента вступления в силу решения Комиссии и до установления факта прекращения Беларусью дискриминационных и недружественных действий в отношении Украины.
При этом импорт в Украину товара без сертификата о происхождении и в случае невозможности определения его происхождения осуществляется с уплатой этой спецпошлины.
Решение Комиссии вступает в силу через 10 дней со дня опубликования.
В 2021 году для Николаева будут приобретены 40 новых автобусов в рамках сотрудничества Украины с Европейским инвестиционным банком.
В конце декабря 2020 года министерство финансов Украины заключило кредитный договор на покупку новых автобусов для Николаева.
Вслед за введением пошлины на импортные розы, Межведомственная комиссия по международной торговле установила специальную пошлину 35% на импорт ряда транспортных средств из Беларуси до прекращения дискриминации украинских автомобилестроителей на белорусском рынке.
Об этом говорится в сообщении МКМТ, обнародованном в правительственной газете Урядовий кур'єр 22 апреля.
Согласно ему, Комиссия 16 апреля рассмотрела представленные Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства материалы по установлению фактов дискриминационных и недружественных действий со стороны Беларуси относительно законных прав и интересов украинских предприятий автомобилестроения и применения адекватных мер.
По результатам рассмотрения указанных материалов было установлено, что правительство Беларуси создало искусственные барьеры в отношении импортируемых из Украины колесных транспортных средств в виде утилизационного сбора и неравных условий участия в государственных закупках, в результате чего затрудняется доступ продукции украинских предприятий на рынок Беларуси.
Исходя из этого, МКМТ приняла решение в качестве адекватной меры в ответ ввести специальную пошлину в отношении импорта в Украину товаров, происхождением из Беларуси: моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек и более; для перевозки грузов с поршневым дизельным или полудизельным двигателем с массой от 5 тонн; отдельные моторные транспортные средства специального назначения (автомобили грузовые для аварийного ремонта, автокраны, автомобили уборочные для дорог, автомобили поливомоечные, автомобили-мастерские, автогидроподъемники).
Размер ставки специальной пошлины составляет 35% от таможенной стоимости.
Спецпошлина применяется с момента вступления в силу решения Комиссии и до установления факта прекращения Беларусью дискриминационных и недружественных действий в отношении Украины.
При этом импорт в Украину товара без сертификата о происхождении и в случае невозможности определения его происхождения осуществляется с уплатой этой спецпошлины.
Решение Комиссии вступает в силу через 10 дней со дня опубликования.
В 2021 году для Николаева будут приобретены 40 новых автобусов в рамках сотрудничества Украины с Европейским инвестиционным банком.
В конце декабря 2020 года министерство финансов Украины заключило кредитный договор на покупку новых автобусов для Николаева.