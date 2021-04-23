Градостроительные совет Николаева большинством голосов поддержал строительство торгового центра возле автовокзала, если предприятие учтет в проекте ряд предложений и рекомендаций.
Об этом сообщили представители ООО «Алекта», которая строит торговый центр для обслужования водителей и пасажиров в районе автовокзала.
Как сообщается, предприятие вынесло на рассмотрение градостроительного совета города Николаева архитектурные и градостроительные решения данного проекта. На очередном заседании, 15 апреля, архитектурным советом, в составе 21 представителя были рассмотрены предоставленные материалы.
В процессе обсуждения совет внес предложения и рекомендации для дальнейшего проектирования:
16 членов градостроительного совета поддержали вышеуказанное решение при условии учёта предоставленных рекомендаций и замечаний. 3 — против, 2 — воздержались.
— Это первое наше заседание и в этом году, и после обновления состава градостроительного совета. Решение в основном советом подержалось, но разработчику нужно учесть полученные замечания и проработать их на этапе полноценного проектирования, — отметил глава архитектурного совета Андрей Цымбал.
Представители ООО «Алекты» совместно с проектантом данного объекта отметили, что учтут рекомендации.
— Конечно, нами (во время разработки рабочего проекта) будут взяты полученные рекомендации как исходные данные. Каждый пункт будет проработан в соответствии с действующими нормами, законодательством, а также техническими условиями от всех необходимых служб. Хочется, чтобы результаты труда радовали пассажиров, которые прибывают в город, не только своей функциональностью и удобством, а и эстетическим видом, — отметили на предприятии.
Как сообщалось, представители компании, которая планирует построить торговый центр возле автовокзала в Николаеве, считают, что их проект превратит неблагоустроенную зону в современный архитектурный объект, даст новые рабочие места и поступления в бюджет.
Ранее представители предприятия рассказали, что работают в этом месте уже 20 лет и после открытия торгового центра планируют дать 100 новых рабочих мест.
Градостроительные совет Николаева большинством голосов поддержал строительство торгового центра возле автовокзала, если предприятие учтет в проекте ряд предложений и рекомендаций.
Об этом сообщили представители ООО «Алекта», которая строит торговый центр для обслужования водителей и пасажиров в районе автовокзала.
Как сообщается, предприятие вынесло на рассмотрение градостроительного совета города Николаева архитектурные и градостроительные решения данного проекта. На очередном заседании, 15 апреля, архитектурным советом, в составе 21 представителя были рассмотрены предоставленные материалы.
В процессе обсуждения совет внес предложения и рекомендации для дальнейшего проектирования:
16 членов градостроительного совета поддержали вышеуказанное решение при условии учёта предоставленных рекомендаций и замечаний. 3 — против, 2 — воздержались.
— Это первое наше заседание и в этом году, и после обновления состава градостроительного совета. Решение в основном советом подержалось, но разработчику нужно учесть полученные замечания и проработать их на этапе полноценного проектирования, — отметил глава архитектурного совета Андрей Цымбал.
Представители ООО «Алекты» совместно с проектантом данного объекта отметили, что учтут рекомендации.
— Конечно, нами (во время разработки рабочего проекта) будут взяты полученные рекомендации как исходные данные. Каждый пункт будет проработан в соответствии с действующими нормами, законодательством, а также техническими условиями от всех необходимых служб. Хочется, чтобы результаты труда радовали пассажиров, которые прибывают в город, не только своей функциональностью и удобством, а и эстетическим видом, — отметили на предприятии.
Как сообщалось, представители компании, которая планирует построить торговый центр возле автовокзала в Николаеве, считают, что их проект превратит неблагоустроенную зону в современный архитектурный объект, даст новые рабочие места и поступления в бюджет.
Ранее представители предприятия рассказали, что работают в этом месте уже 20 лет и после открытия торгового центра планируют дать 100 новых рабочих мест.