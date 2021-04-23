Александр Скрыпин, выигравший конкурс на ведение предпринимательской деятельности в николаевской «Сказке», не знает, сможет ли заработать, поскольку во время работ по благоустройству появились непредвиденные затраты.

Об этом он сказал депутатам горсовета во время выездного заседания нескольких комиссий в пятницу, 23 апреля, передает корреспондент НикВести.

Отвечая на вопрос Владислава Чайки о том, входят ли работы по благоустройству в сумму, которую он платит в бюджет города за занятие бизнесом на территории городка, он отметил, что, согласно условиям конкурса, взял эти обязательства на себя дополнительно.

По словам «арендатора», он будет тратить 1-1,5 миллиона гривен в год на охрану объекта, а также за свой счет займется установкой видеонаблюдения, озеленением и освещением.

— На данный момент проводится переукладка старых линий опор освещения, проводится автополив под озеленение, будут работать ландшафтник, дендрологи. Это работы, которые мы вкладывает от себя как предприятие, чтобы здесь было более комфортно. Здесь никаких взаимозачетов или компенсаций не идет. Это дополнительные обязательства, которые мы озвучили во время конкурса. Мы озвучили, что готовы сделать видеонаблюдение, взять на себя охрану, проложить автополтив, сделать зеленые зоны и так далее. Это мы выполняем, — сказал он.

Депутат Николай Карцев поинтересовался, на какую прибыль предприниматель рассчитывает. Александр Скрыпин на это заявил, что в связи с непредвиденными обстоятельствами не знает, будет ли вообще ее получать.

— Мы сейчас не рассчитываем — выйдем мы на прибыль или не выйдем, нам сейчас хотя бы закончить этот объект для начала. А потом уже будем смотреть. Мы просчитывали все, есть бизнес-план, есть соответствующие исследования, на которые мы опираемся. Но есть ряд подводных камней, который сейчас всплывают во время ремонтных работ, на которые мы не рассчитывали. Такие как переукладка сетей, освещение, по озеленению есть проблемы — нужно увеличивать сечение трасс для того, чтобы полить газоны, есть покрытие определенное. Мы работаем с ландшафтниками, они дают техническое задание, — заявил он.

Ранее сообщалось, что договор аренды с «инвестором» «Сказки» направят на изучение юристов и антикоррупционного департамента мэрии.