В пятницу, 23 апреля, члены депутатских комиссии горсовета Николаева по вопросам этики и по вопросам ЖКХ в ходе выездного заседания на территории детского городка «Сказка» рекомендовали директору детского городка «Сказка» Наталье Федец предоставить договор аренды, который заключили с ФОП «Скрыпин А. А.» на 5 лет.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Документ планируют направить на изучения в юридический департамент и в департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета.

— Рекомендовать руководителю предприятия «Сказка» предоставить перечень документов, на основании чего проводятся работы. Кто и за что отвечает, на кого возложили обязательства, а также что на сегодня в наличии… Предоставить договор, который заключили и подписали, это для изучения юридическим департаментом, чтобы они сделали вывод по договору. Также отправить этот договор в департамент антикоррупции, чтобы получить их письменный вывод. Потом мы будем делать выводы, - предложила глава фракции партии «Европейская Солидарность» в Николаевском горсовете Елена Киселева.

Депутаты ее поддержали.

Как сообщалось, в Николаеве объявили конкурсный отбор для занятия предпринимательской деятельностью на территории Детского городка «Сказка».

В свою очередь, заместитель городского головы Виталий Луков назвал конкурс эффективным управлением коммунальным имуществом.

Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что эффективный управленец, который возьмет детский городок «Сказка» в аренду, сможет улучшить качество развлекательных услуг и аттракционов.

Как сообщалось, 1 марта Николаевский городской совет объявил победителя конкурса на отбор субъектов хозяйствования для осуществления предпринимательской деятельности на территории детского городка «Сказка». Им стал Александр Скрыпин (ФОП «Скрыпин А. А.»)

Отметим, что согласно данным Минюста, Александр Скрыпин является совладельцем ООО «Аттракцион-Инвест». Именно это предприятие уже несколько лет подряд занимается организацией новогодней ярмарки на Соборной, а также устанавливает там аттракционы и каток.

Также известно, что в декабре 2017 года мэрия Николаева без конкурса отдала данной фирме место под каток и заплатила за него 1,5 миллиона гривен за электричество.