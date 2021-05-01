В Николаеве компания «Південьбуд Миколаїв ЛТД» выиграла дополнительный тендер на продолжение реконструкции здания Николаевской областной шахматно-шашечной ДЮСШ.

Стоимость услуги - 833 тысяч 647 гривен, говорится на портале Prozorro.

Заказчик работ - Департамент градостроительства и архитектуры Николаевской областной государственной администрации.

В обосновании тендера говорится, что «возникла необходимость выполнения дополнительных строительных работ, не указанных в первоначальном проекте, но которые стали в силу непредвиденных обстоятельств необходимыми для реализации проекта».

За указанные деньги «Південьбуд Миколаїв ЛТД» до 31 декабря 2021 года обязуются выполнить следующие работы:

— изготовление и монтаж нового аутентичного металлического ограждения в комплекте с калиткой и замком

— увеличение протяженности сетей внешних систем канализации

— изменение конструктивных решений по устройству потолков помещений и внутренней декоративной отделки потолков и стен (колонны, розетки, фриз)

— устройство козырьков

— устройство капельников на внешних декоративных карнизах и монтаж парапетов на аттиках

— перекладывание существующей плитки с бетонированием основания, устройство газона цветника, ремонт памятника

— ремонт существующих внешних фонарей с заменой электрических сетей

— ремонт и монтаж наружных часов.

Отменим, что в понедельник, 26 апреля, журналистам показали результаты реконструкции здания Николаевской областной шахматно-шашечной ДЮСШ.

Напомним, ремонт шахматного клуба в Николаеве облсовет планировал начать еще в 2016 году. В бюджете Николаевской области на 2017 год предусматривалось 8 миллионов гривен на проведение капитального ремонта здания шахматной школы. Однако запланированные работы не были проведены, а выделенные в бюджете на эти цели деньги были перенаправлены на ремонт аэропорта «Николаев».

При этом сообщалось, что Николаевская облгосадминистрация намерена обратиться с предложением к Николаевскому горсовету принять в собственность города имущество областного шахматного клуба.

В декабре 2017 года глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко заявила, что сожалеет, что ее обещание отремонтировать областной шахматный клуб в прошлом году осталось невыполненным.

В апреле 2018 года НикВести сообщали о том, что заместитель главы Николаевской облгосадминистрации по вопросам финансов Александр Кушнир уже второй год говорит о необходимости проведения капитального ремонта здания шахматного клуба. В то же время Виктория Москаленко заявила, что городской совет обязан предоставить финансирование для ремонта областного шахматного клуба.

В итоге, ремонт здания клуба начался в сентябре 2018 года и ведется по сегодняшний день. На ремонт было выделено 12 миллионов 742 тысячи гривен. При этом, в 2019 году денег на реконструкцию шахматного клуба в бюджете области не предусмотрели.

В сентябре 2019 года в Николаевской ОГА заявляли о планах забрать 1 миллион 200 тысяч гривен, предназначенных на реставрацию здания шахматной школы в Николаеве, и направить их на строительство спортплощадки.

При этом, в проекте бюджета Николаевской области на 2020 год указано, что ремонт шахматно-шашечного клуба в Николаеве на 1 января следующего года составит 93,1%. Позже стало известно, что на завершение реконструкции здания клуба необходимо еще 10,2 миллиона гривен.