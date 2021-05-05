Европейский союз заморозил сделку с Китаем до тех пор, пока в санкционных списках списках компартии будут числиться официальные лица альянса.

Об этом передает Bloomberg.

В ЕС дали понять, что в ближайшее время не будут ратифицировать соглашение

— Процесс ратификации нельзя отделить от развивающейся динамики более широких отношений между ЕС и Китаем, — заявил торговый руководитель блока Валдис Домбровскис.

В марте ЕС ввел санкции против четырех граждан Китая и одной организации за предполагаемые злоупотребления в отношении уйгуров в Синьцзяне, что привело к тому, что Пекин ответил собственными санкциями.

— Следующие шаги по ратификации Всеобъемлющего соглашения об инвестициях будут «зависеть от развития ситуации», — подтвердил Валдис Домбровскис.

Также в среду Европейская комиссия изложила стратегии противодействия финансируемым государством поглощением Китаем ценного производства полупроводников, точно так же, как США пытаются убедить крупнейшие экономики мира укрепить свою позицию в отношении Пекина. Перекрывающиеся инициативы, нацеленные на Китай, являются частью плана по обеспечению большего контроля ЕС над своим будущим в рамках так называемой «стратегической автономии».

Напомним, торговая борьба между США и Китаем за глобальное влияние закончилась не в пользу Америки по данным за 2020 год – Китай превратился в главного торгового партнера Европейского союза.

Ранее НикВести сообщали, что Брюссель разрабатывает новые законодательные акты, которые помогут Европейскому союзу защититься от недобросовестных инвесторов в лице Китая и России.