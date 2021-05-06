В Николаеве работы по установке контактных опор троллейбусной линии от автовокзала до улицы Космонавтов будут продолжаться поочередно на трех участках.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента ЖКХ городского совета.

Сначала работы пройдут на участке от проспекта Мира до улицы Строителей. Следующий этап – от улицы Строителей до улицы Космонавтов, а потом – от улицы Космонавтов до улицы Авангардной.

Чиновники обещают также установить LED-фонари и подсветить около 20 пешеходных переходов.

В сообщении сказано, что первый этап строительства троллейбусной линии включает в себя обустройство остановок общественного транспорта, карманов и тротуаров на подходе к ним, а также благоустройство территории вокруг.

Напомним, что Александр Сенкевич хочет пустить троллейбусы с автономным ходом в Корабельный район.

Также он допускает, что строительство троллейбусной линии в Корабельный район не закончат в 2021 году, как планировалось, поскольку в бюджете города может не хватить на это средств.

Отметим, что в тендере на строительство троллейбусной линии в Корабельный район победила компания «Светолюкс-Электромонтаж» с предложением в 47 миллионов 100 тысяч гривен. Подрядная фирма, согласно договору, должна завершить работы до 15 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что Управление капитального строительства Николаевского городского совета потратит почти 950 тысяч гривен на разработку проекта строительства троллейбусной линии в Корабельный район. При этом, троллейбусную линию собираются построить, несмотря на рекомендации разработчиков транспортной стратегии Николаева.

Также сообщалось, что обновленный генеральный план Николаева предполагает строительство 10 километров трамвайных путей в Корабельный район.

Позже, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил о завершении проектирования троллейбусной линии в Корабельный район и анонсировал начало работ на конец 2020 года.