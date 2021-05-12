На здании по улице Лягина, 2, напротив Соборной площади, установят большой вертикальный рекламный мультимедийный экран.
Установку конструкции согласовал исполнительный комитет Николаевского горсовета в среду, 12 мая, передает корреспондент НикВести.
Исполком разрешил ООО «Мальва Медиа» на 5 лет разместить на фасаде здания по Лягина, 2 экран размером 16 на 9 метров.
Во время обсуждения член исполкома Никита Плеханов выразил сомнения в целесообразности звукового оборудования экрана в центре города, если там будут рекламировать алкогольные напитки и т.п.
На это мэр Александр Сенкевич отметил, что на Соборной улице играет городское радио, где также крутят рекламу, а также на площади установлены музыкальные колонки для фонтанов.
— Я думаю, что эта работа будет синхронизироваться. Ближайшие личности, которые находятся к этому экрану, — это кабинет городского головы и все, кто находятся с 1 по 5 этаж городского совета в левом крыле. Поэтому, думаю, мы будет как-то регулировать этот вопрос. Не хотелось бы слышать одно и то же, находясь в кабинете. С другой стороны, хочу напомнить, что у нас есть еще светозвуковые фонтаны, которые начинают работать. И там есть колонки на площади, играющие музыку. Я надеюсь, мы этот вопрос согласуем, чтобы не было музыкальной какофонии. А когда у нас открылись кафе, они еще свою музыку включают, и невозможно работать, — сказал городской голова.
Секретарь горсовета Дмитрий Фалько поинтересовался у главного архитектора Андрея Цымбала, украсит ли, по его мнению, экран Соборную площадь.
— По моему мнению, он улучшит вид площади. У нас новая современная площадь и этот экран даст еще более современный вид, разрешит проводить разные мероприятия более эффективно, с демонстрацией на экране, как в других больших городах, — сказал Андрей Цымбал.
— Как Madison Square? — поинтересовался Дмитрий Фалько.
— Ну например, почему нет? — ответил главный архитектор.
В итоге исполком дал разрешение на установку экрана. при этом фирма должна будет обеспечить его программную защиту от взломов, не допускать ослепление участников дорожного движения и освещение жилых домов, видимость дорожных знаков.
Напомним, на прошлом заседании члены исполкома заявили, что главный архитектор Николаева Андрей Цымбал ввел их в заблуждение, докладывая по проекту решения, которым согласовывается размещение четырех новых сити-лайтов супермаркета АТБ.
В прошлом году Андрей Цымбал заявил, что 3-метровый рекламный светодиодный экран, который планировали установить на Соборной, украсит город.
На здании по улице Лягина, 2, напротив Соборной площади, установят большой вертикальный рекламный мультимедийный экран.
Установку конструкции согласовал исполнительный комитет Николаевского горсовета в среду, 12 мая, передает корреспондент НикВести.
Исполком разрешил ООО «Мальва Медиа» на 5 лет разместить на фасаде здания по Лягина, 2 экран размером 16 на 9 метров.
Во время обсуждения член исполкома Никита Плеханов выразил сомнения в целесообразности звукового оборудования экрана в центре города, если там будут рекламировать алкогольные напитки и т.п.
На это мэр Александр Сенкевич отметил, что на Соборной улице играет городское радио, где также крутят рекламу, а также на площади установлены музыкальные колонки для фонтанов.
— Я думаю, что эта работа будет синхронизироваться. Ближайшие личности, которые находятся к этому экрану, — это кабинет городского головы и все, кто находятся с 1 по 5 этаж городского совета в левом крыле. Поэтому, думаю, мы будет как-то регулировать этот вопрос. Не хотелось бы слышать одно и то же, находясь в кабинете. С другой стороны, хочу напомнить, что у нас есть еще светозвуковые фонтаны, которые начинают работать. И там есть колонки на площади, играющие музыку. Я надеюсь, мы этот вопрос согласуем, чтобы не было музыкальной какофонии. А когда у нас открылись кафе, они еще свою музыку включают, и невозможно работать, — сказал городской голова.
Секретарь горсовета Дмитрий Фалько поинтересовался у главного архитектора Андрея Цымбала, украсит ли, по его мнению, экран Соборную площадь.
— По моему мнению, он улучшит вид площади. У нас новая современная площадь и этот экран даст еще более современный вид, разрешит проводить разные мероприятия более эффективно, с демонстрацией на экране, как в других больших городах, — сказал Андрей Цымбал.
— Как Madison Square? — поинтересовался Дмитрий Фалько.
— Ну например, почему нет? — ответил главный архитектор.
В итоге исполком дал разрешение на установку экрана. при этом фирма должна будет обеспечить его программную защиту от взломов, не допускать ослепление участников дорожного движения и освещение жилых домов, видимость дорожных знаков.
Напомним, на прошлом заседании члены исполкома заявили, что главный архитектор Николаева Андрей Цымбал ввел их в заблуждение, докладывая по проекту решения, которым согласовывается размещение четырех новых сити-лайтов супермаркета АТБ.
В прошлом году Андрей Цымбал заявил, что 3-метровый рекламный светодиодный экран, который планировали установить на Соборной, украсит город.