На здании по улице Лягина, 2, напротив Соборной площади, установят большой вертикальный рекламный мультимедийный экран.

Установку конструкции согласовал исполнительный комитет Николаевского горсовета в среду, 12 мая, передает корреспондент НикВести.

Исполком разрешил ООО «Мальва Медиа» на 5 лет разместить на фасаде здания по Лягина, 2 экран размером 16 на 9 метров.

Здание, на фасаде которого разместят экран

Во время обсуждения член исполкома Никита Плеханов выразил сомнения в целесообразности звукового оборудования экрана в центре города, если там будут рекламировать алкогольные напитки и т.п.

На это мэр Александр Сенкевич отметил, что на Соборной улице играет городское радио, где также крутят рекламу, а также на площади установлены музыкальные колонки для фонтанов.

— Я думаю, что эта работа будет синхронизироваться. Ближайшие личности, которые находятся к этому экрану, — это кабинет городского головы и все, кто находятся с 1 по 5 этаж городского совета в левом крыле. Поэтому, думаю, мы будет как-то регулировать этот вопрос. Не хотелось бы слышать одно и то же, находясь в кабинете. С другой стороны, хочу напомнить, что у нас есть еще светозвуковые фонтаны, которые начинают работать. И там есть колонки на площади, играющие музыку. Я надеюсь, мы этот вопрос согласуем, чтобы не было музыкальной какофонии. А когда у нас открылись кафе, они еще свою музыку включают, и невозможно работать, — сказал городской голова.

Секретарь горсовета Дмитрий Фалько поинтересовался у главного архитектора Андрея Цымбала, украсит ли, по его мнению, экран Соборную площадь.

— По моему мнению, он улучшит вид площади. У нас новая современная площадь и этот экран даст еще более современный вид, разрешит проводить разные мероприятия более эффективно, с демонстрацией на экране, как в других больших городах, — сказал Андрей Цымбал. — Как Madison Square? — поинтересовался Дмитрий Фалько. — Ну например, почему нет? — ответил главный архитектор.

В итоге исполком дал разрешение на установку экрана. при этом фирма должна будет обеспечить его программную защиту от взломов, не допускать ослепление участников дорожного движения и освещение жилых домов, видимость дорожных знаков.

Напомним, на прошлом заседании члены исполкома заявили, что главный архитектор Николаева Андрей Цымбал ввел их в заблуждение, докладывая по проекту решения, которым согласовывается размещение четырех новых сити-лайтов супермаркета АТБ.

В прошлом году Андрей Цымбал заявил, что 3-метровый рекламный светодиодный экран, который планировали установить на Соборной, украсит город.