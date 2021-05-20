В этом году расходы на образование могут составить 44,4% городского бюджета Николаева.

Такую информацию обнародовали аналитики Центра совместных действий.

Cообщается, что на жилищно-коммунальную сферу городские чиновники планируют потратить 11% бюджета. Далее по статьям расходов следует содержание органов местного самоуправления, культура, транспорт и дороги, а также строительство и региональное развитие.

Также отмечается, что в этом году расходы бюджета Николаева на несколько процентов меньше доходов.

— В Николаеве в течение 2018-2019 годов расходы незначительно превышали доходы, что является вполне допустимым. В прошлом году, несмотря на карантин, во всех облцентрах Южного региона налоговые поступления с доходов граждан повысились. Зато объем средств, которые находят в бюджеты общин значительно уменьшились, - говорится в сообщении.

Кроме того, налог на имущество - в пятерке крупнейших доходов Николаевской общины.

— В Николаевской и Одесской общинах этот налог составляет 9,5 и 8,7% доходов общин соответственно. Наименьшей есть доля имущественного налога в Херсоне: в этом году должен составлять до 4,9%, - отмечают аналитики. .

Наибольшая категория доходов в бюджет идет от налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) и средства из государственного бюджета.

— В 2018 году эта доля составляла примерно треть от всех налоговых поступлений, а по плану южных городов Украины на 2021, на НДФЛ приходиться половина всех доходов, - утверждают аналитики Центра совместных действий.

Ранее НикВести сообщали, что что доходы бюджета Николаева определены в сумме 4 миллиарда 287 миллионов 862 тысячи 765 гривен, расходы бюджета Николаевской городской территориальной общины определены в сумме 4 миллиарда 385 миллионов 487 тысяч 85 гривен.

Резервный фонд бюджета Николаева составляет 20 миллионов гривен.

Недавно первый вице-мэр Николаева Виталий Луков заявил, что бюджет города справился с невыполнением в 22 миллиона гривен, которое наблюдалось в январе, и вышел в «ноль».