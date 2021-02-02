Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что в январе 2021 года невыполнение бюджета Николаева составляет уже 22 миллиона гривен.
Об этом он сказал во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.
По его словам, из-за этого некоторые объекты, ремонт которых был запланирован в этом году, так и не будут профинансированы.
— Хочу вам сообщить плохую новость, у нас по результатам первого месяца невыполнение бюджета Николаева уже 22 миллиона гривен. Это значит, что те проекты, которые запланированы на этот год, некоторые из них мы не сможем отремонтировать, — сказал он.
Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич сказал, что реконструкцию Дворца культуры «Молодежный» необходимо заканчивать, а государство должно выделить софинансирование на эти работы.
Напомним, что в бюджете Николаева на 2021 год не предусмотрели денег на завершение работ по реконструкции спорткомплекса «Надежда».
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что в январе 2021 года невыполнение бюджета Николаева составляет уже 22 миллиона гривен.
Об этом он сказал во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.
По его словам, из-за этого некоторые объекты, ремонт которых был запланирован в этом году, так и не будут профинансированы.
— Хочу вам сообщить плохую новость, у нас по результатам первого месяца невыполнение бюджета Николаева уже 22 миллиона гривен. Это значит, что те проекты, которые запланированы на этот год, некоторые из них мы не сможем отремонтировать, — сказал он.
Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич сказал, что реконструкцию Дворца культуры «Молодежный» необходимо заканчивать, а государство должно выделить софинансирование на эти работы.
Напомним, что в бюджете Николаева на 2021 год не предусмотрели денег на завершение работ по реконструкции спорткомплекса «Надежда».
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа