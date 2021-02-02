Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что в январе 2021 года невыполнение бюджета Николаева составляет уже 22 миллиона гривен.

Об этом он сказал во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.

По его словам, из-за этого некоторые объекты, ремонт которых был запланирован в этом году, так и не будут профинансированы.

— Хочу вам сообщить плохую новость, у нас по результатам первого месяца невыполнение бюджета Николаева уже 22 миллиона гривен. Это значит, что те проекты, которые запланированы на этот год, некоторые из них мы не сможем отремонтировать, — сказал он.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич сказал, что реконструкцию Дворца культуры «Молодежный» необходимо заканчивать, а государство должно выделить софинансирование на эти работы.

Напомним, что в бюджете Николаева на 2021 год не предусмотрели денег на завершение работ по реконструкции спорткомплекса «Надежда».