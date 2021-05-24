19 мая три предприятия Николаева, которые планируют привлечь для строительства ракетных катеров, посетила делегация кораблестроителей из Британии.

Об этом сообщается на сайте «Николаев — город корабелов». Фото представил глава Наблюдательного совета Судостроительного завода «Океан» Виктор Цокла.

Визит прошел в рамках меморандума, подписанного в октябре 2020 года между Украиной и Великобританией об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах.

Представители кораблестроительных предприятий Великобритании побывали на судостроительном заводе «Океан», госпредприятии «Зоря»-«Машроект» и верфи «Нибулона». Отмечается, что их планируют привлечь к выполнению программы строительства ракетных катеров для ВМС Украины. Делегация ознакомилась с производственными мощностями и техническими возможностями заводов.

В марте стало изветсно, что в Великобритании спроектируют новые ракетные катера специально для украинских Военно-морских сил. Также там построят первые четыре катера. При этом украинские судостроители будут наблюдать, учиться и тренироваться. Остальные четыре ракетных катера будут строиться в Украине.