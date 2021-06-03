В Николаеве «Укрэксимбанк» и «Укргазбанк» готовы оформить договор лизинга с КНП «Николаевский областной центр онкологии» для приобретения линейного ускорителя с комплексом дозиметрического оборудования и системой позиционирования пациента для радиотерапии и радиодиагностики.

Об этом речь шла в четверг, 3 июня, в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций Николаевского областного совета, - передает корреспондент НикВести.

Депутаты поочередно выслушали предложения банков, но выбрали «Укргазбанк».

В «Укрэксимбанке» предупредили, что для покупки радиологического оборудования нужна специальная лицензия, которую готовят от месяца до полугода.

— У нас есть опыт лизинга. В Кропивницком покупали для больниц. Есть много проектов по лизинге, например, зеленые автобусы в Николаеве, это наш банк выдавал. По данному проекту у нас есть, практически, выводы всех служб банка. Выводы положительные, можем выходить на этот проект, — сказал представитель «Укрэксимбанка».

Глава комиссии Виталий Гомерский попросил прокомментировать информацию о том, что чистые убытки государственного «Укрэксимбанка» по итогам прошлого года составили несколько миллиардов.

На это ему ответили, что «нет более государственного банка, чем «Укрэксимбанк»», также прозвучало, что в банке поменялась команда – в первом квартале и в апреле вышли на прибыль.

В «Укргазбанке» готовы заключить договор на 3 года с авансовым взносом в размере 20% от стоимости оборудования. Ежемесячная комиссия – 0,1%, а также единоразовая – 0,2% от суммы лизинга. Общая сумма платежей – 55 миллионов 259 тысяч 911 гривен.

— Лицензия (для покупки радиологического оборудования – прим.) сейчас в работе, — сказали представители «Укргазбанка».

В итоге Виталий Гомерский предложил рекомендовать медучреждению заключить договор с «Укргазбанком», учитывая прошлогодние убытки «Укрэксимбанка».

— Они также более тщательнее подготовились к сегодняшней встрече, — резюмировал Виталий Гомерский.

Отметим, что директор КНП «Николаевский областной центр онкологии» Максим Безносенко рассказал, что пациенты не будут платить за обследование. Также он уточнил, что Николаевщина – единственная область, где еще нет линейного ускорителя.

До этого депутаты Николаевского облсовета разрешили онкобольнице оформить лизинг на покупку линейного ускорителя.

Глава облсовета, лидер «Слуги народа» на Николаевщине Анна Замазеева предложила руководителям медучреждений брать в аренду медицинское оборудование, чтобы не покупать его за бюджетные деньги. Таким образом, по ее мнению, можно сэкономить деньги областного бюджета.

Напомним, что несколько лет назад вместо того, чтобы предусмотреть в бюджете города деньги для приобретения в больницу скорой медицинской помощи Николаева томографа, управление здравоохранения Николаевского городского совета обратилось к руководству города с просьбой выделить 700 тысяч гривен для того, чтобы заплатить за услуги частной компании.

Также ранее начальница управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай предложила отдать в аренду городской аппарат МРТ в больнице №4, чтобы не тратить из бюджета деньги на его ремонт, и заявила, что уже нашла нашла желающего его взять в пользование, отремонтировать и оказывать услугу.