Кабинет министров Украины зарегистрировал в ВРУ законопроект с предложением ввести НДС на продажу жилья в новопостроенных жилых комплексах.
Поправки в Налоговый кодекс отмечены в законопроекте № 5600.
Правительство поддерживает идею обложения налогом на дополнительную стоимость операции по продаже новопостроенного жилья.
В проекте указано, что первая поставка означает первую передачу готового нового жилья в собственность покупателя или поставка услуг (включая стоимость приобретенных за счет исполнителя материалов) по сооружению такого жилья за счет заказчика.
Также в законопроекти есть пункт, которым предлагается увеличить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) от продажи третьего и последующих объектов недвижимого имущества с 5% до 18%.
Напомним, по итогам 2020 года Главным управлением ГНС в Николаевской области обеспечено в бюджеты всех уровней больше 13,3 миллиардов гривен.
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Кабинет министров Украины зарегистрировал в ВРУ законопроект с предложением ввести НДС на продажу жилья в новопостроенных жилых комплексах.
Поправки в Налоговый кодекс отмечены в законопроекте № 5600.
Правительство поддерживает идею обложения налогом на дополнительную стоимость операции по продаже новопостроенного жилья.
В проекте указано, что первая поставка означает первую передачу готового нового жилья в собственность покупателя или поставка услуг (включая стоимость приобретенных за счет исполнителя материалов) по сооружению такого жилья за счет заказчика.
Также в законопроекти есть пункт, которым предлагается увеличить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) от продажи третьего и последующих объектов недвижимого имущества с 5% до 18%.
Напомним, по итогам 2020 года Главным управлением ГНС в Николаевской области обеспечено в бюджеты всех уровней больше 13,3 миллиардов гривен.