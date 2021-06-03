Кабинет министров Украины зарегистрировал в ВРУ законопроект с предложением ввести НДС на продажу жилья в новопостроенных жилых комплексах.

Поправки в Налоговый кодекс отмечены в законопроекте № 5600.

Правительство поддерживает идею обложения налогом на дополнительную стоимость операции по продаже новопостроенного жилья.

В проекте указано, что первая поставка означает первую передачу готового нового жилья в собственность покупателя или поставка услуг (включая стоимость приобретенных за счет исполнителя материалов) по сооружению такого жилья за счет заказчика.

Также в законопроекти есть пункт, которым предлагается увеличить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) от продажи третьего и последующих объектов недвижимого имущества с 5% до 18%.

Напомним, по итогам 2020 года Главным управлением ГНС в Николаевской области обеспечено в бюджеты всех уровней больше 13,3 миллиардов гривен.