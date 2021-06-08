Николаевское отделение Ассоциации городов Украины обратилось к народным депутатам из Николаевщины за помощью по вопросам готовящихся изменений в акциз на табачные изделия, которые лишат местные бюджеты миллионных поступлений в ближайшие годы.

Письмо пришло на редакционную почту НикВести.

Так, еще в апреле фракция «Слуга Народа» предложила переложить акцизный налог с розничных торговцев — киосков и магазинов на табачных гигантов Philip Morris і Japan Tobacco International. В случае принятия законопроекта деньги перенаправят из местных бюджетов в Киев. По оценкам экспертов, потери регионов достигнут 2,4 миллиардов гривен.

Именно на продвигаемые правки отреагировало николаевское отделение АГУ. Представители ассоциации отмечают, что формирование бюджета на период 2022-2024 годов уже затруднено, потому что при составлении необходимо учитывать вероятную недостачу средств для местных бюджетов из-за недопоступления акцизных средств. В случае больших населенных пунктов речь идет о миллионных суммах.

— Как и в предыдущие периоды, возникают вопросы о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины. И надо заметить, что эти изменения не в пользу местных бюджетов. Какое же может быть качественное, эффективное планирование доходной части бюджетов общин и направления на расходные полномочия, даже не говорится о расходах развития, если на рассмотрение выносятся правительственные законопроекты, в которых заложены нормы изъятия налогов из местных бюджетов, что, соответственно, разбалансирует бюджеты, — объясняет консультантка Николаевского отделения Ассоциации городов Украины по бюджетным вопросам Юлия Забродкина.

Чтобы предотвратить дальнейшее продвижение законопроекта об изъятии из местных бюджетов поступлений акцизного налога на табачные изделия в размере 5%, Николаевским региональным отделением Ассоциации городов Украины, а также сельскими, поселковыми, городскими советами - членами АГУ, в том числе: Николаевским, Вознесенским, Первомайским, Баштанским, Новобугским, Новоодесским, Снигиревским городскими советами; Березанским, Кривоозерским, Александровским поселковыми советами; Владимировским, Мостовским, Константиновским, Софиевским, Шевченковским, Ингульским сельскими советами подготовлены соответствующие письма-обращения и обращения, принятые на сессии местных советов, а также озвучены при личном общении, а именно с народными депутатами: Ирина Аллахвердиева, Александр Пасичный, Игорь Негулевский, Артем Черноморов, Максим Дырдин, Игорь Копытин, Александр Гайду, Давид Арахамия. Целью проводимых мероприятий городских, поселковых, сельских глав, а также финансовых органов соответствующих советов, является сохранение за местными бюджетами 5% табачного акциза и, соответственно, сбережение финансового ресурса от 35 тысяч грн до 5,4 миллионов гривен, и даже до 70 миллионов гривен (в зависимости от величины территориальной общины) — суммы, так необходимые для финансовой обеспеченности местных бюджетов.

— Поэтому, пока нам всем необходимо присоединиться к сотрудничеству, консолидироваться для решения вопросов, которые улучшат действующее бюджетное законодательство, и никоим образом не будут ухудшать поступления налогов и сборов в местные бюджеты территориальных общин, — сделала вывод Юлия Забродкина.

К примеру, акцизный сбор за 2020 год от реализации табачных изделий и ликеро-водочной продукции привнес в бюджет Николаевской области 170,3 миллиона гривен.