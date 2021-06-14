Условия, предложенные в договорах на поставку газа, газопоставляющей компанией «Нафтогаз Трейдинг» производителям тепла, усугубят отраслевый кризис в теплокоммунэнерго (ТКЭ) и поставят под угрозу отопительный сезон 2021/2022 гг.

Об этом говорится в заявлении ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

— Вопреки договоренностям с Президентом и правительством, «Нафтогаз Трейдинг» в новых договорах на закупку газа применяет в отношении предприятий ТКЭ нерыночные требования, в частности — требует авансовые платежи за газ, квотирование объемов потребления, безакцептное списание средств со счетов предприятий в случае возникновения задолженности за потребленный газ, непомерно высокие штрафные санкции и расторжение собственного газового контракта при условии заключения договора поставки с другой газоснабжающей компанией, — сказано в заявлении.

На предприятии отмечают, что самое дискриминационное требование и проявление сознательного давления на ТКЭ — ежемесячные авансовые платежи за газ.

— Согласно действующему законодательству, население как основной потребитель услуг централизованного теплоснабжения (отопление и горячая вода) рассчитывается за потребленные услуги на условиях последующей оплаты. Сейчас долг населения за тепло и горячую воду превышает 25,5 млрд грн. Низкая платежная дисциплина клиентов и отсутствие в правовом поле действенных механизмов борьбы с должниками делает невозможным авансирование закупок газа у НАК «Нафтогаз Трейдинг». За нарушение сроков оплаты, предусмотренных договором, к предприятиям ТКЭ применяются строгие штрафные санкции —10% от общего месячного объема поставки, — говорится в заявлении.

В «Николаевоблтеплоэнерго» также обращают внимание, что «Нафтогаз Трейдинг» заключает договоры только на своих собственных условиях квотирования объемов газа, которые являются ниже необходимых на 10-15%.

— Квотирование в соглашениях, предложенных газопоставщиком, используется как инструмент принуждения к закупке недостающих объемов газа по завышенной почти на 50% стоимости, что является признаком нарушения антимонопольного законодательства. Корректировка квот в сторону увеличения договором не предусмотрено вообще, и в случае недобора газа предприятия ТКЭ не смогут переносить эти объемы на последующие периоды, — акцентируют на предприятии. — Экономические манипуляции в договорах газопоставщика нивелируют рыночные принципы работы сектора газоснабжения. Предложенные условия фактически означают возвращение механизма спецсчетов, по которым 100% средств, полученных ТКЭ от потребителей тепла, будут автоматически поступать на счета газопоставщика. Прогнозируя рост долгов теплокоммунэнерго, «Нафтогаз Трейдинг» требует от теплогенерирующих предприятий заключения с банковскими учреждениями договора на добровольное безакцептное списание средств со своих счетов и безусловное предоставление банковской гарантии на весь объем денежных обязательств, — говорится также в заявлении.

Рынок природного газа в Украине функционирует в совершенно нерыночных условиях, главным игроком в которых НАК «Нафтогаз Украины» и ее дочерние компании, утверждают на предприятии.

— По предварительным прогнозам, при таких условиях поставки газа конечный тариф на отопление в Украине в отопительном сезоне может вырасти на 15-40% в зависимости от города, — резюмируют в «Николаевоблтеплоэнерго».

Напомним, для начала следующего отопительного сезона ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» требует около 900 миллионов гривен — это погашение долгов за предыдущие отопительные сезоны и предоплата за газ для следующего сезона.