Владелец незаконного торгового киоска в Заводском районе Николаева разместил объявление о его продаже.

Об этом сообщают на странице антикоррупционного департамента Николаевского городского совета.

Известно, что суд обязал хозяина освободить занятый им земельный участок по улице Лазурной и вернуть его Николаевскому городскому совету. Через некоторое время в сети появилось объявление о продаже МАФа под видом «капитального сооружения» и законной частной собственности.

— Как бизнесмен надеется оформлять такую сделку — остается только догадываться. Рекомендую быть осторожными и внимательно проверять такого рода недвижимость, чтобы не попасть впросак, — написал директор департамента Андрей Ермолаев.

Напомним, вчера, 14 июня, в сквере «Университетский» имени Гмырева убрали незаконную «наливайку».