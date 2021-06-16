Бюджет Николаевской области получит дополнительно 82,9 миллионов гривен на ремонт дорог.

Об этом начальник управления инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации Сергей Сикорский в среду, 16 июня, рассказал членам постоянной депутатской комиссии по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций Николаевского облсовета, - передает корреспондент НикВести.

— Согласно постановления Кабмина от 14 апреля, предусмотрены дополнительные деньги из Государственного бюджета Украины местному бюджету на ремонт и содержание дорог местного значения. В объеме 82 миллиона 931 тысяча, — сказал Сергей Сикорский.

Он уточнил, что более 22 миллионов гривен планируют направить на капитальные расходы, а 60 миллионов гривен – текущие расходы.

Ранее начался текущий средний ремонт автодороги М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск (на Таганрог)» в пределах города Николаева.