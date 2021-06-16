По сравнению с 2020 годом, за январь-февраль 2021-го экспорт промышленных товаров города увеличился на 37,6%, а импорт — на 46%.

Об этом рассказал депутат Николаевского горсовета Дмитрий Иванов в эфире программы «Диалог» на ТРК «Март».

По его словам, в течение первых двух месяцев текущего года предприятия города реализовали промышленную продукцию на 3,5 миллиардов гривен. Это составляет почти 35% от объема, реализованного всей областью.

— На одного жителя объем реализованной продукции составил в районе 7300 гривен, а в среднем по области была цифра 9100. Мы за эти два месяца сделали на экспорт около 247,3 миллионов долларов, импорта сделали на 66 миллионов. 150 миллионов приблизительно осталось у нас в городе. Где-то 10-15% от оборота пошло в налоги. То есть, бюджет начинает наполняться несмотря на то, что идет пандемия, — добавил Дмитрий Иванов.

Напомним, в апреле НикВести писали, что порт «Николаев» является лидером по объемам перевалки масличных и продуктов переработки на экспорт.