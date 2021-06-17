В четверг, 17 июня, депутаты Николаевского областного совета отдали 52 голоса за распределение 154 миллионов гривен субвенции из Государственного бюджета.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Перед голосованием директор департамента финансов Николаевской облгосадминистрации Вадим Ищенко рассказал, на что планируется направить средства:

82,9 миллионов гривен на дороги местного значения;

19,7 миллионов гривен на покупку кислородных концентраторов;

10,5 миллиона гривен на покупку инсулина;

2 миллиона 215 тысяч направят Центру охраны здоровья;

28,8 миллионов гривен выделят департаменту образования и науки для покупки средств защиты (538 тысяч гривен) и для приобретения ноутбуков для ВНО (28,2 миллиона гривен);

500 тысяч гривен управлению экологии и природных ресурсов: 40 тысяч гривен на реализацию программы «Экологическая тропа», 60 тысяч гривен на 2 квадракоптера и 400 тысяч гривен на покупку авто для регионального ландшафтного парка.

Также сегодня депутат Николаевского облсовета от «Европейской Солидарности» Виктория Москаленко предложила коллегам проголосовать за демонтаж недавно установленного при входе в здание турникета.