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В четверг, 17 июня, депутаты Николаевского областного совета отдали 52 голоса за распределение 154 миллионов гривен субвенции из Государственного бюджета.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Перед голосованием директор департамента финансов Николаевской облгосадминистрации Вадим Ищенко рассказал, на что планируется направить средства:
Также сегодня депутат Николаевского облсовета от «Европейской Солидарности» Виктория Москаленко предложила коллегам проголосовать за демонтаж недавно установленного при входе в здание турникета.
В четверг, 17 июня, депутаты Николаевского областного совета отдали 52 голоса за распределение 154 миллионов гривен субвенции из Государственного бюджета.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Перед голосованием директор департамента финансов Николаевской облгосадминистрации Вадим Ищенко рассказал, на что планируется направить средства:
Также сегодня депутат Николаевского облсовета от «Европейской Солидарности» Виктория Москаленко предложила коллегам проголосовать за демонтаж недавно установленного при входе в здание турникета.