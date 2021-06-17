Депутат Николаевского облсовета от «Европейской Солидарности» Виктория Москаленко предложила коллегам проголосовать за демонтаж недавно установленного при входе в здание турникета.

Такое предложение она попыталась внести на заседании сессии облсовета в четверг, 17 июня, передает корреспондент НикВести.

Депутат напомнила, что на пресс-конференции Анна Замазеева заявила, что турникет — идея главы облсовета предыдущего созыва Виктории Москаленко.

— У меня есть запрос от общества по поводу турникетов, которые были установлены в областном совете. И вы на пресс-конференции четко обозначили, госпожа глава, зацитирую: «Есть такие правила, которые прописаны еще Москаленко Викторией. Кто это подписал? Это подписала не я. Мы можем спросить Викторию Викторовну про эти правила». Поэтому я пришла сегодня на сессию, чтобы вам ответить. Первое — я не подписывала никаких правил, которыми предусмотрена установка турникетов. Во-вторых, за время моей каденции в здание областного совета, которое является коммунальной собственностью территориальной громады области, был абсолютно свободный доступ. В-третьих, я считаю, что это незаконное действие, и вношу в повестку депутатский запрос о демонтаже турникетов и возложение на вас обязательства как на главу в течение 10 дней демонтировать эти незаконные средства ограждения от людей, — сказала Виктория Москаленко.

При этом депутат сказала, что делает таким образом депутатский запрос, который подлежит обязательному включению в повестку.

Тем не менее перед утверждением повестки дня Анна Замазеева поставила на голосование предложение Виктории Москаленко, однако оно не набрало достаточного количества голосов. «За» проголосовали 17 депутатов, 7 — «против», 12 человек воздержались и 19 — не голосовали.

При этом, прежде чем вынести вопрос, глава облсовета сказала, что ее предшественница пришла «только чтобы поговорить о турникетах».

— Переходим к предложению Виктории Викторовны, которая отметила, что она сегодня пришла только чтобы поговорить о турникетах, — сказала Анна Замазеева.

Напомним, на прошлой неделе в здании Николаевского областного совета разместили турникет на проходной. Пока что вход свободный, но вскоре попадать внутрь будут по специальным пропускам.

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала, что турникет в холле облсовета установили для «наведения порядка».