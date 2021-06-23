В Николаевской области в селе Мостовое строят новую амбулаторию общей практики семейной медицины. Работы проходят в рамках программы президента Украины Владимира Зеленского «Большое Строительство».

Об этом сообщила пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

Общая стоимость объекта составляет 11 миллионов гривен. Кроме строительства предусмотрели обустройство систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, пожарной сигнализации и сигнализации загазованности.

— Мостовская амбулатория будет оснащена всем необходимым медицинским и технологическим оборудованием для того, чтобы пациенты получали качественную и быструю помощь. Строительство данной амбулатории поможет улучшить качество медицинских услуг в сельской местности, — сказано в сообщении.

Также на Николаевщине продолжается активная реализация Программы Президента Владимира Зеленского «Большое Строительство». В частности, в поселке городского типа Арбузинка будет осуществлена реконструкция общеобразовательной школы — I-III ступеней № 2 им. Т. Г. Шевченко, которая является опорным учебным заведением Арбузинской поселковой территориальной общины.

Пресс-релиз