В Николаевской области в селе Мостовое строят новую амбулаторию общей практики семейной медицины. Работы проходят в рамках программы президента Украины Владимира Зеленского «Большое Строительство».
Об этом сообщила пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.
Общая стоимость объекта составляет 11 миллионов гривен. Кроме строительства предусмотрели обустройство систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, пожарной сигнализации и сигнализации загазованности.
— Мостовская амбулатория будет оснащена всем необходимым медицинским и технологическим оборудованием для того, чтобы пациенты получали качественную и быструю помощь. Строительство данной амбулатории поможет улучшить качество медицинских услуг в сельской местности, — сказано в сообщении.
Также на Николаевщине продолжается активная реализация Программы Президента Владимира Зеленского «Большое Строительство». В частности, в поселке городского типа Арбузинка будет осуществлена реконструкция общеобразовательной школы — I-III ступеней № 2 им. Т. Г. Шевченко, которая является опорным учебным заведением Арбузинской поселковой территориальной общины.
Пресс-релиз
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В Николаевской области в селе Мостовое строят новую амбулаторию общей практики семейной медицины. Работы проходят в рамках программы президента Украины Владимира Зеленского «Большое Строительство».
Об этом сообщила пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.
Общая стоимость объекта составляет 11 миллионов гривен. Кроме строительства предусмотрели обустройство систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, пожарной сигнализации и сигнализации загазованности.
— Мостовская амбулатория будет оснащена всем необходимым медицинским и технологическим оборудованием для того, чтобы пациенты получали качественную и быструю помощь. Строительство данной амбулатории поможет улучшить качество медицинских услуг в сельской местности, — сказано в сообщении.
Также на Николаевщине продолжается активная реализация Программы Президента Владимира Зеленского «Большое Строительство». В частности, в поселке городского типа Арбузинка будет осуществлена реконструкция общеобразовательной школы — I-III ступеней № 2 им. Т. Г. Шевченко, которая является опорным учебным заведением Арбузинской поселковой территориальной общины.
Пресс-релиз