Министерство культуры и информационной политики Украины назвало сумму, которая понадобится на восстановление костела Святого Николая. По предварительной оценке, она превышает 75 миллионов гривен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

— По предварительной оценке специалистов, на восстановление понадобится от 75 млн грн. Суммы, которые соберет бизнес, остальное необходимых средств выделит государство. То есть речь идет об уникальном кейсе государственно-частного партнерства, — отмечает Александр Ткаченко.

По словам главы Минкультуры, реставрация костела делится на три этапа:

ликвидация срочных последствий пожара;

разработка органа;

реставрационные работы фасада.

В первую очередь необходимо дождаться выводы ГСЧС и экспертизу, чтобы решить с чего начать реставрацию здания.

Как отметил Александр Ткаченко, по состоянию на сегодня на счет уже поступило 5 миллионов 840 тысяч гривен, а сумма сборов меняется каждый час. Также около 20 миллионов гривен обещают выделить бизнесы Украины.

Ранее сообщалось, что украинский бизнес собрал на восстановление после пожара костела Святого Николая в Киеве 20,7 миллионов гривен.

Напомним, что вечером 3 сентября в Киеве горел Костел Святого Николая на улице Большой Васильковской. В 22:40 пожар был локализован, а в 23:26 – ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Позже стало известно, что основной версией пожара в киевском костеле в настоящее время является возгорание электропроводов внутри деревянного корпуса органа.