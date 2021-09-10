Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что тарифы на отопление для населения в зимний период сезона 2021-2022 годов повышаться не будут.

Об этом он заявил в пятницу, 10 сентября, с трибуны Верховной Рады Украины, передают НикВести.

При этом он напомнил, что сейчас на местное самоуправление возложили ответственность на формирование тарифов на тепло и горячую воду

— Мы не планируем, что тарифы на тело и горячую воду в этом отопительном сезоне будут меняться, в сравнении с прошлым отопительным сезоном. Мы не планируем повышать тарифы. Если брать цену на газ для тепла, то 7,42 — цена с НДС. Цена, которая на сегодня зафиксирована в тарифах теплокомунэнерго, она колеблется от 5 до 6,5 гривен. В некоторых теплокомунэнерго будет разница до 50 копеек. Сегодня ведем активную работу с мэрами городов, на местное самоуправление возложили ответственность на формирование тарифов на тепло и горячую воду. Правительство готово подставить плечо, чтобы органам местного самоуправления было легче проходить этот отопительный сезон в части не возложения лишнего груза на плечи людей. Работаем над тем, чтобы не было увеличения тарифов на тепло и горячую воду органами местного самоуправления, — отметил Денис Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что в конце сентября исполнительный комитет Николаевского городского совета должен утвердить новый тариф на теплоэнергию для населения и бюджетной сферы. На сегодняшний день экономически обоснованный тариф для населения, который включает в себя обновленные цены на электроэнергию и газ — 2553 грн/Гкал.

Ранее глава бюджетной комиссии Николаевского городского совета Федор Панченко спрогнозировал, что тариф на тепло в грядущем отопительном сезоне увеличится в два раза. Это связанно с повышением стоимости природного газа.

Напомним, городской голова Николаева Александр Сенкевич считает, что упомянутое решение центральной власти было предпринято с целью оградить себя от негативной реакции населения на высокую стоимость коммунальных услуг.

Глава фракции «Европейская солидарность» в Николаевском горсовете Елена Киселева также считает, что центральная власть переложила вину на органы местного самоуправления, отдав им полномочия по формированию тарифов на тепло.

В то же время, по мнению спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, ответственность перед людьми за новые тарифы – общая для центральной и региональной власти.