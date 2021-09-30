Большая часть членов территориальной комиссии по вопросам согласования объема задолженности по разнице в тарифах поддержали возмещение «Николаевоблтеплоэнерго» 307 миллионов гривен.

Об этом сообщили на коммунальном предприятии.

Согласно порядку, предприятие обратилось в управление жилищно-коммунального хозяйства Николаевской ОГА, чтобы рассмотреть и согласовать указанные объемы задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию. Для указанной цели была создана территориальная комиссия по вопросам согласования объема задолженности по разнице в тарифах в Николаевской области (Распоряжение главы Николаевской ОГА от 13 сентября 2021 № 476-р).

Директор «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов отметил, что это поможет работать КП в нормальном режиме.

— Предприятие выражает благодарность представителям областной и городской власти, а также членам территориальной комиссии, которые благоразумно и подробно подошли к рассмотрению вопроса возмещения разницы в тарифах для теплоснабжающих и теплогенерирующих предприятий. Для ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» это возможность получить 307,2 миллиона гривен задолженности по разнице в тарифах, возникшей с 2015 до июня 2021 вследствие необоснованных тарифов, которые утверждались НКРЕКП. А также это позволит погасить задолженность за использованный газ в прошлом отопительном сезоне. Кроме того, это путь к разблокированию счетов и наконец возможность ведения адекватной хозяйственной деятельности без бремени прошлых долгов, — заверил Николай Логвинов.

Напомним, ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» обвинило заведующую сектором Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в Николаевской области (НКРЕКП, — прим.) Ирину Кобу в срыве заседания территориальной комиссии по вопросам согласования объема задолженности из-за разницы в тарифах для предприятия.

Ранее сообщалось, что в случае, если в этом отопительном сезоне будет действовать тариф на тепло, утвержденный в прошлом году, то коммунальному предприятию «Николаеволтеплоэнерго» потребуется 330 миллионов гривен компенсации. Это связанно с существенным ростом цены на природный газ.

Отметим, задолженность «Николаевоблтеплоэнерго» перед акционерным обществом «Николаевгаз» угрожает началу отопительного сезона — коммунальное предприятие может не получить необходимые для запуска котельных разрешения.

Как сообщалось, что в предстоящем отопительном сезоне в Николаеве не будет применяться экономически обоснованный тариф на отопление в размере 2,5 тысяч гривен за гигакалорию. Компенсировать разницу между ним и тарифом, который будет действовать, придется из бюджета Николаева. По предварительным подсчетам, это около 450 миллионов гривен.