На встрече с президентом Израиля Владимир Зеленский посоветовал ему увеличить объем вложений в Украину, гарантировав сохранность средств.

Об этом он заявил на брифинге, — пишут «Факты».

В перспективные сферы для израильского капитала президент включил: кибербезопасность, новейшие технологии, строительство, фармацевтику и агрокомплекс.

— Я уверен, что объем прямых израильских инвестиций в Украину сегодня абсолютно не соответствует нашему потенциалу, — заявил Владимир Зеленский.

Он добавил, что Украина заинтересована в финансовых поступлениях из Китая, который мог бы использовать нашу страну, как новый технологический центр Европы.

— Украина ждет израильских инвесторов. А правительство и я лично гарантируем защиту всех их инвестиций, — поручился глава государства.

Отдельно Зеленский упомянул приверженности Киева к дружбе с Тель-Авива и поддержке в различных плоскостях, от политики до торгвли.

Зеленский добавил, что Израиль является большим другом и партнером Украины в регионе Ближнего Востока как с политической, так и по торгово-экономическому и гуманитарной точек зрения. Однако потенциал двустороннего взаимодействия двух государств, по мнению президента, еще не исчерпан.

— Мы уже видим, что соглашение (заключенное в 2019 году, - прим) работает, постепенно растут объемы взаимной торговли товарами — впервые с начала пандемии. Это придает нам уверенности в полном восстановлении торговли и превышении доковидних показателей, — рассказал президент.

Как сообщалось, президент Израиля Ицхак Герцог во вторник, 5 октября, прибыл в Киев для участия в памятных мероприятиях к 80 годовщине трагедии Бабьего Яра.