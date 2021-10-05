Президент Израиля Ицхак Герцог во вторник, 5 октября, прибыл в Киев для участия в памятных мероприятиях к 80 годовщине трагедии Бабьего Яра.

Об этом пишет Корреспондент.

— Я только что прилетел в Киев для начала государственного визита. Еврейский народ имеет здесь славное прошлое, но также тяжелую и мучительную историю. Завтра я приму участие в важной церемонии открытия Центра памяти жертв Холокоста в Киеве, посвященной 80 годовщине трагедии Бабьего Яра, — написал глава государства.

Герцога в Украине встречали, среди других, девушки с хлебом в традиционном украинском наряде. Ранее президент Израиля писал, что намерен в Украине принять участие в мероприятиях с президентом и премьер-министром Украины и президентом Германии.

По данным Офиса Президента, 5 октября состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Государства Израиль Ицхака Герцога, который будет находиться в нашей стране с государственным визитом.

6 октября в 19:00 Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в мероприятиях к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

Ранее сообщалось, что в Израиле школьников обязали проверяться на коронавирус после окончания каждых сезонных каникул.