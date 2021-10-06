На Николаевщине аптеки, которые устанавливали завышенные надбавки на стоимость лекарств, заплатили 132 тысячи гривен штрафов.

Об этом сообщили в управлении Госпродпотребслужбы в Николаевской области.

За 9 месяцев текущего года сектором контроля по регулируемым ценам проведено шесть проверок в сфере формирования, установления и применения цен на фармацевтическом рынке.

Проверки выявили нарушения законодательства по ценообразованию у трех субъектов хозяйствования. В управлении сообщают, что при реализации лекарственных средств, закупаемых за счет средств государственного и местных бюджетов, аптеки устанавливали надбавки в размере от 50% до 122,4%, вместо предельно установленного уровня 10%.

Кроме того, при формировании розничных цен на лекарственные средства, включенные в Национальный перечень основных лекарственных средств, устанавливались надбавки в размере от 25,2% до 31,4% вместо предельно установленного уровня в 25% и от 21,3% до 25,7%, вместо предельно установленного уровня в 20%.

— Необоснованная выручка составила более 66 тысяч гривен. Поэтому к субъектам хозяйствования были применены административно-хозяйственные санкции на общую сумму более 132 тысяч гривен. Сейчас нарушители выполнили требования предписаний — надбавки вернулись в установленные рамки, а штрафы оплачены в госбюджет, — сообщили в Госпродпотребслужбе.

Напомним, что с 1 октября в Украине вступила в силу реформа обеспечения инсулинами — в Николаевской области 103 аптеки будут отпускать инсулин по электронным рецептам бесплатно или с доплатой.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения предлагает гражданам присоединиться к испытаниям лекарств против коронавируса, сейчас подобные клинические исследования продолжаются во всем мире.