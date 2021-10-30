Компания Интер РАО 20 октября объявила аукцион на продажу электроэнергии, но 21 октября соответствующий аукцион был отменен.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Рады по вопросам энергетики Андрей Герус.

Он отметил, что соответствующие аукционы в Беларуси тоже не были проведены.

Андрей Герус рассказал, что что по данным Минэнерго, 29 октября на складах семи ТЭС не соблюдались гарантированные запасы угля. А именно на Кураховской ТЭС, Запорожской ТЭС, Приднепровской ТЭС, Змиевской ТЭС, Углегорской ТЭС, Трипольской ТЭС, Славянской ТЭС .

— Гарантированные запасы угля — это минимальные запасы, которые обязательно должны быть соблюдены согласно условиям ведения лицензионной деятельности. Всего на складах ТЭС и ТЭЦ на вчера было 675 тысяч тонн угля, — отметил он.