Компания Интер РАО 20 октября объявила аукцион на продажу электроэнергии, но 21 октября соответствующий аукцион был отменен.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Рады по вопросам энергетики Андрей Герус.
Он отметил, что соответствующие аукционы в Беларуси тоже не были проведены.
Андрей Герус рассказал, что что по данным Минэнерго, 29 октября на складах семи ТЭС не соблюдались гарантированные запасы угля. А именно на Кураховской ТЭС, Запорожской ТЭС, Приднепровской ТЭС, Змиевской ТЭС, Углегорской ТЭС, Трипольской ТЭС, Славянской ТЭС .
— Гарантированные запасы угля — это минимальные запасы, которые обязательно должны быть соблюдены согласно условиям ведения лицензионной деятельности. Всего на складах ТЭС и ТЭЦ на вчера было 675 тысяч тонн угля, — отметил он.
Ранее росСМИ сообщили, что Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) не стала продлевать эмбарго на импорт электроэнергии из систем Беларуси и РФ из-за угрозы ее нехватки.
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Компания Интер РАО 20 октября объявила аукцион на продажу электроэнергии, но 21 октября соответствующий аукцион был отменен.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Рады по вопросам энергетики Андрей Герус.
Он отметил, что соответствующие аукционы в Беларуси тоже не были проведены.
Андрей Герус рассказал, что что по данным Минэнерго, 29 октября на складах семи ТЭС не соблюдались гарантированные запасы угля. А именно на Кураховской ТЭС, Запорожской ТЭС, Приднепровской ТЭС, Змиевской ТЭС, Углегорской ТЭС, Трипольской ТЭС, Славянской ТЭС .
— Гарантированные запасы угля — это минимальные запасы, которые обязательно должны быть соблюдены согласно условиям ведения лицензионной деятельности. Всего на складах ТЭС и ТЭЦ на вчера было 675 тысяч тонн угля, — отметил он.
Ранее росСМИ сообщили, что Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) не стала продлевать эмбарго на импорт электроэнергии из систем Беларуси и РФ из-за угрозы ее нехватки.
|
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