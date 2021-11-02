Российский «Сбербанк» сменяет название одноименной «дочки» в Украине на «Международный резервный банк».

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение российского госбанка от 27 сентября.

Отмечается, что новым названием АО «Сбербанк» будет Акционерное общество «Международный резервный банк». Сокращенное название — АО «МР Банк».

В решении российского госбанка говорится, что правление банка уполномочено самостоятельно принимать решения по вопросам, относящимся к порядку, условиям использования банком новых знаков для товаров и услуг.

Отмечается, что 19 августа 2021 года Верховный Суд принял окончательное решение об использовании дочкой российского «Сбербанка» этой торговой марки в Украине в пользу «Ощадбанка». «Дочку» российского банка обязали прекратить незаконное использование этой торговой марки в Украине.

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