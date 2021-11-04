Российская Федерация остановила транзит через ее территорию энергетического угля из Казахстана в Украину.

Об этом сообщил в Telegram глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.

— Все соответствующие поставки в ноябре заблокированы. Техническая блокировка происходит на уровне РЖД, которая не подтверждает проезд вагонов с таким углем через РФ. Соответствующее ограничение наложено только на энергетический уголь, и не касается поставок коксующегося угля, — заявил Андрей Герус.

Напомним, Украина решила возобновить импорт электроэнергии из Беларуси из-за дефицита угля.

Во вторник, 2 ноября, с 14:00 Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт.