Российская Федерация остановила транзит через ее территорию энергетического угля из Казахстана в Украину.
Об этом сообщил в Telegram глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.
— Все соответствующие поставки в ноябре заблокированы. Техническая блокировка происходит на уровне РЖД, которая не подтверждает проезд вагонов с таким углем через РФ. Соответствующее ограничение наложено только на энергетический уголь, и не касается поставок коксующегося угля, — заявил Андрей Герус.
Напомним, Украина решила возобновить импорт электроэнергии из Беларуси из-за дефицита угля.
Во вторник, 2 ноября, с 14:00 Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт.
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Российская Федерация остановила транзит через ее территорию энергетического угля из Казахстана в Украину.
Об этом сообщил в Telegram глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.
— Все соответствующие поставки в ноябре заблокированы. Техническая блокировка происходит на уровне РЖД, которая не подтверждает проезд вагонов с таким углем через РФ. Соответствующее ограничение наложено только на энергетический уголь, и не касается поставок коксующегося угля, — заявил Андрей Герус.
Напомним, Украина решила возобновить импорт электроэнергии из Беларуси из-за дефицита угля.
Во вторник, 2 ноября, с 14:00 Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт.