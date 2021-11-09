Физическая смерть не помешала начислить депутату ВР Антону Полякову компенсацию за аренду жилья в размере 19,5 тысяч гривен.

Об этом пишут «Українські новини», ссылаясь на открытые таблицы.

На сайте Верховной Рады поименно перечислены нардепы, которым из государственного бюджета возместили траты на съем жилой площади. В их числе есть и Антон Поляков, который получил компенсацию за сентябрь.

Согласно документу, нардепу начислили деньги за аренду с 1 по 30 сентября.

Как сообщалось, в крови умершего Антона Полякова нашли алкоголь и метадон. Полиции рассматривает две версии смерти нардепа — хроническое заболевание и отравление неизвестным веществом.