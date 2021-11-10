Исполком Николаевского горсовета согласовал перераспределение 280 тысяч гривен на проект землеустройства по отведению участков для индустриальных парков в Ингульском районе.

Такое решение было принято в среду, 10 ноября, пишут НикВести.

Замначальника управления земельных ресурсов горсовета Юрий Платонов рассказал, что после оформления земли в мэрии проведут конкурс инвестиционных проектов.

— Это будет коммунальная собственность. После формирования земельных участков, там будут проводиться по отдельной процедуре инвестиционные конкурсы, — сказал он.

Парки планируют создать между улицей Троицкой, Херсонским шоссе и чертой города в Ингульском районе.

Первый заместитель городского головы Виталий Луков уточнил, что речь идет о пустыре при выезде на Баштанское шоссе. Его разобьют на три земельных участка.

Напомним, ранее в «Наваль-Парке» заявили о готовности создать пять тысяч новых рабочих мест в индустриальном парке на территории Черноморского судостроительного завода.

Еще один парк хотят создать на территории Николаевского судостроительного завода. Генеральный директор госконцерна «укроборонпром» Юрий Гусев ранее заявлял, что индустриальный парк может стать шагом к возрождению судостроительной отрасли на Юге Украины.